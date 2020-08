KKN – De Laurentiis: “Ai saluti con Allan, dobbiamo eliminare le persone che non sono da Napoli. Osimhen? L’ultima partita non fa testo, ma è una bella gazzella”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le parole del patron azzurro evidenziate dalla nostra redazione relative ai nuovi acquisti e le cessioni:

“Osimhen? L’ultima partita era una partita con delle eccellenze, non fa testo. Era più difficile il Napoli A contro il Napoli A2. Osimhen è una bella gazzella ma bisognerà capire il modulo in cui giocherà, come vorrà giocare il mister, ci sono tanti se e tanti ma.

Ora bisognerà capire chi sono le persone da eliminare perché non sono da Napoli e che hanno fatto il loro tempo e chi inserire. Con Allan siamo ai saluti, abbiamo concluso con l’Everton. Per Milik dobbiamo verificare cosa accadrà nei prossimi giorni”.

