CANDREVA NAPOLI – Giorni intensi quelli del calciomercato del Napoli. Il club, infatti, è alla ricerca di un esterno d’attacco dopo l’imminente partenza di José Callejon. Il sogno resta sempre quello di Jeremie Boga del Sassuolo però il Ds Carnevali non vuole abbassare le pretese. Nell’ultim’ora, però, è saltato fuori un altro nome per il Napoli. Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, tra i nomi proposti c’è anche quello di Antonio Candreva dell’Inter.

Candreva Napoli, incontro con l’agente

Il giocatore è in uscita dai nerazzurri e ieri c’è stato un incontro tra il club e l’agente del giocatore, Federico Pastorello. L’ex Lazio potrebbe essere uno dei probabili nomi per l’attacco azzurro se l’affare Boga non dovesse andare in porto. Oltre che di Candreva si è parlato anche di Alex Meret, che ha lo stesso agente. La volontà del giocatore è quella di rinnovare e il giocatore vuole giocare con più continuità. Filtra positivismo ma qualora ci fosse un’offerta allettante, il portiere azzurro la prenderà in considerazione.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: