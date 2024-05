Futuro Conte, arriva la “super offerta”: ora può cambiare tutto

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere, con il Napoli che attualmente si è defilato. Intanto arriva la proposta super al tecnico salentino.

Fin dallo scorso novembre, Aurelio De Laurentiis è al lavoro per il prossimo allenatore del Napoli. Il patron azzurro ha lavorato a lungo sul profilo di Antonio Conte, pressandolo costantemente nel corso di questi mesi.

L’ex allenatore di Inter e Juventus non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, d intanto il Napoli ha messo gli occhi anche su altri tecnici. Nel frattempo arriva la conferma su una proposta arrivata a Conte in questi giorni.

Futuro Conte, c’è la super offerta: il possibile scenario

Al termine della stagione, De Laurentiis saluterà Francesco Calzona e sceglierà un nuovo tecnico per il suo Napoli. Sin dall’esonero di Rudi Garcia avvenuto lo scorso novembre, il presidente del Napoli è al lavoro per l’allenatore azzurro in vista della nuova stagione. Alla panchina azzurra son stati accostati numerosi tecnici, ma il nome voluto con forza da De Laurentiis è quello di Antonio Conte.

Il presidente del Napoli da mesi pressa il tecnico salentino, proponendogli la panchina azzurra in vista della prossima stagione. L’allenatore sembra aver aperto definitivamente alle avance di De Laurentiis, che però ora starebbe tergiversando sulla chiusura della trattativa. Il tentennamento del presidente del Napoli ha aperto la strada ad altri club, che si sono fatti sotto per tesserare Conte. Come riporta il The Sun, il Chelsea avrebbe già recapitato una proposta super al tecnico italiano per il suo ritorno ai Blues. Difatti il Chelsea non ha vissuto una stagione esaltante, con Mauricio Pochettino che ha faticato e non poco. La dirigenza dei Blues starebbe valutando la posizione del tecnico argentino, ed intanto avrebbe già sondato il terreno per il ritorno di Conte in Inghilterra.

Una notizia che sicuramente mette apprensione ai tifosi del Napoli ed Aurelio De Laurentiis, che si ritrova a dover scegliere se puntare o meno su Conte per il suo club. L’inserimento concreto del Chelsea su Conte potrebbe accelerare le tempistiche sulla prossima scelta del tecnico salentino. Il presidente De Laurentiis ora è chiamato alla scelta definitiva, ossia firmare o meno Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli. In caso di altri tentennamenti, Conte sarebbe già pronto a valutare la proposta recapitatagli dal Chelsea, che gli proporrebbe anche uno stipendio più elevato rispetto a quello offerto da De Laurentiis. Il futuro di Conte si avvia dunque verso la risoluzione definitiva, con la scelta che è attesa nel corso delle prossime settimane.