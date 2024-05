Intreccio tra Napoli e Atalanta: individuato il colpo per l’estate

La sessione estiva di calciomercato si avvicina, e di conseguenza aumentano le voci su possibili trattative. Intreccio di mercato tra il Napoli e l’Atalanta.

La stagione calcistica non si è ancora conclusa, ma già si inizia a parlare in maniera incessante delle possibili trattative di mercato. Il Napoli sarà tra i club più attivi, visto che i partenopei avranno un gran lavoro da svolgere in entrata e in uscita.

Le uscite finanzieranno i nuovi acquisti, che proveranno a ridare una nuova linfa al Napoli dopo una stagione al di sotto delle aspettative. In ottica mercato, si registra un possibile intreccio di mercato tra il Napoli e l’Atalanta.

Mercato Napoli, possibile intreccio con l’Atalanta: individuato il colpo estivo

La dirigenza del Napoli è già proiettata verso la prossima stagione, con i dirigenti già al lavoro per sondare alcuni colpi per l’estate. Prima però di effettuare delle operazioni in entrata, il Napoli dovrà cedere i propri esuberi. Difatti nella lista dei partenti ci sono diversi azzurri che ormai non sono più funzionali al progetto tecnico, e per cui in estate sarà trovata una nuova sistemazione. Tra i giocatori che saluteranno il Napoli non ci sono gli esuberi, ma anche nomi importanti come quello di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco lascerà il club a parametro zero dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, e la sua prossima squadra sarà l’Inter, con cui ha già un accordo verbale. L’addio di Zielinski lascia un grande vuoto a centrocampo, ma la dirigenza azzurra ha già individuato il suo potenziale sostituto. Come riporta Nicolò Schira su X, il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, Ederson. La valutazione fatta dalla Dea per lasciar partire il centrocampista è di circa 40 milioni di euro. Inoltre su Ederson c’è anche il forte interesse dei club della Premier League, con Newcastle e Tottenham in prima fila.

Il Napoli non vuole farsi sfuggire Ederson, e tenterà in ogni modo a convincere l’Atalanta a lasciarlo partire. Gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista capace di interpretare ottimamente sia la fase difensiva che quella offensiva, ed Ederson rientra in questi parametri. Il centrocampista brasiliano è cresciuto in maniera esponenziale sotto l’ala di Gian Piero Gasperini, attirando su di sé l’attenzioni di molti top club italiani ed esteri. Il Napoli ha individuato in Ederson il colpo da novanta da piazzare per rimpiazzare Zielinski e rinforzare il proprio centrocampo. D’altro canto non sarà facile contenere la concorrenza dei club inglesi, ma i dirigenti azzurri stanno provando a giocare d’anticipo per portare Ederson al Napoli.