RPN – Napoli in pole per Boga, anche Atalanta e due club francesi su di lui. Ora manca solo accordarsi col Sassuolo

Come riferito nella giornata odierna dall’emittente radiofonica Radio Punto Nuovo tramite il suo portale web, il Napoli intende dare battaglia alle tante concorrenti per Jeremie Boga, esterno ivoriano 23enne del Sassuolo, chiarissimo obiettivo di mercato per il futuro attacco azzurro. L’accordo col giocatore c’è, riferisce RPN, ma adesso bisogna trovarlo con la società neroverde. Tra la concorrenza c’è da registrare l’interesse dell‘Atalanta, presente sul giocatore già da diversi mesi.

Nel corso della prossima settimana, l’entourage di Boga sosterrà varie importanti video-conferenze con le tante pretendenti del ragazzo. In programma, quindi, nuovi incontri sia con Napoli che con Atalanta, ma non solo: anche Marsiglia, Monaco e altri club europei sono sull’ala. Nella trattativa, gli azzurri son forti di aver raggiunto quasi un accordo totale con il calciatore, ma ancora nessuna società lo ha raggiunto con il Sassuolo. È chiara, però, la volontà del calciatore: l’ivoriano è pronto a spingere per una cessione.

