News Napoli, torna di moda Dragusin? Parla l’agente

Come è ben risaputo, il Napoli è a caccia di almeno due difensori in vista della prossima stagione. Potrebbero tornare di moda Dragusin, con il suo agente che si è esposto sul futuro del rumeno.

Il reparto difensivo del Napoli è stato sicuramente uno dei punti deboli di questa stagione, con gli azzurri che sono peggiorati in maniera esponenziale rispetto all’annata dello scudetto. Gli azzurri hanno pagato l’addio di Kim, che non è stato sostituto con un difensore che potesse essere alla sua altezza.

In vista della prossima stagione, i dirigenti azzurri sperano di inserire nell’organico almeno due difensori dallo spessore importante, che possano ridare la giusta solidità al reparto. Tra i giocatori seguiti in passato dal Napoli c’è Radu Dragusin, ed il suo agente è tornato a parlare del futuro del suo assistito.

Mercato Napoli, possibile ritorno di fiamma per Dragusin: le dichiarazioni dell’agente

In casa Napoli non si attende altro che la fine di questa stagione in modo da potersi concentrare esclusivamente verso la prossima. Gli azzurri nel corso di questa stagione hanno palesato diversi problemi, ma il più evidente è sicuramente il reparto difensivo. Uno dei punti di forza del Napoli nell’anno dello scudetto ha subito un crollo vertiginoso, diventando il punto debole principale degli azzurri.

Ciò è dovuto principalmente ad una fase difensiva differente rispetto a quella attenta ed oculata di Luciano Spalletti, ma anche all’assenza di un leader difensivo dopo l’addio di Kim. A gennaio il Napoli aveva messo nel mirino Radu Dragusin, ma il difensore rumeno poi scelse di trasferirsi al Tottenham. Il suo agente, Florin Manea, è intervenuto a Radio CRC alla trasmissione Si Gonfia la Rete, dove ha parlato delle trattative passate, ma anche del futuro del rumeno:

“Era meglio venire al Napoli per Dragusin? Per il sole, si, ma è stata una sua scelta. Parlai anche con De Laurentiis, ed è stato un grande onore. Se non gioca dobbiamo pensare ad altre soluzioni, ma in questo momento non penso visto che è arrivato a gennaio. Se non l’avesse preso il Tottenham, credo l’avrebbe preso il Napoli, anche se c’era anche il Bayern Monaco. Se non ci fossero stati Tottenham e Bayern avremmo scelto il Napoli. Qualora arrivasse un’offerta di prestito del Napoli, e Conte fosse lì, sarebbe da valutare. Quando lavori con uno come Antonio Conte, impari su tanti piani”.

Il difensore rumeno è stato dunque vicino al trasferimento al Napoli, ma gli inserimenti di Tottenham e Bayern Monaco hanno fatto virare Dragusin verso l’estero. L’agente del difensore però non chiude le porte al Napoli in futuro, specialmente se sulla panchina azzurra dovesse arrivare Antonio Conte. Ad oggi però il futuro di Dragusin è al Tottenham, con il Napoli che dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la propria difesa.