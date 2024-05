Calciomercato Napoli, occhi sul talento del Barcellona: i dettagli

I dirigenti del Napoli sono già al lavoro in vista del mercato estivo. Occhi puntati su un talento del Barcellona, che sarebbe finito nel mirino del Napoli.

Il calciomercato estivo si prospetta alquanto rovente per il Napoli, che sarà impegnato su diversi fronti. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, dovrà effettuare numerose uscite, e rimpiazzare poi i giocatori ceduti con giocatori funzionali per il prossimo allenatore.

Sono svariati gli obiettivi nel mirino della dirigenza azzurra in vista della sessione estiva di calciomercato. In queste ore, sarebbe finito nel mirino del Napoli un giovane talento del Barcellona.

Calciomercato Napoli, fari puntati sul giovane talento del Barcellona: i dettagli

La sessione estiva di calciomercato vedrà diversi club protagonisti, e tra questi ci si aspetta anche il Napoli. Gli azzurri sono stati la rivelazione in negativo sia delle scorse finestre di mercato, sia di questa stagione. Il club di De Laurentiis non può permettersi un’altra stagione complicata come quella che sta per terminare, e per questo motivo sono iniziati già i primi movimenti in vista della prossima stagione. Gli azzurri lasceranno partire diversi esuberi, ma anche dei top player, che saranno rimpiazzati presumibilmente con dei colpi importanti.

Sono già diversi i nomi sul taccuino dei dirigenti azzurri, e in queste ore se n’è aggiunto un altro. Come riportato da Mundo Deportivo, il Napoli avrebbe messo gli occhi sulla stellina del Barcellona, Vitor Roque. Il giovane attaccante brasiliano è stato pagato 30 milioni dai blaugrana, ma l’impatto in questi primi mesi non è stato come ci si aspettava. Il Barcellona a fine stagione valuterà il futuro di Roque, ma si ipotizza una stagione in prestito. Il classe 2005 è però seguito anche da altri club oltre al Napoli, e quindi si dovrà duellare per accaparrarselo.

Difatti oltre al Napoli, su Roque son stati già effettuati alcuni sondaggi da parte del Siviglia, Real Betis, e alla finestra ci sarebbero anche Manchester United, Lione e Nizza. Un folta concorrenza per gli azzurri, che se vorranno assicurarsi Vitor Roque, dovranno anticipare numerosi club europei. Ovviamente il Barcellona preferirebbe far crescere il classe 2005 brasiliano in Spagna, ma non è scontata un’esperienza in un altro paese. Intanto il Napoli ha palesato il proprio interesse, con i dirigenti che terranno d’occhio ogni singola evoluzione sul futuro di Vitor Roque. La decisione sull’eventuale acquisto o meno poi sarà nella mani di Giovanni Manna e del prossimo allenatore del Napoli, che sceglieranno insieme se affondare o meno il colpo in casa Barcellona.