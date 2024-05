Udinese-Napoli, tre assenti per la gara di lunedì: il report

Lunedì sera si accenderanno i riflettori del Bluenergy Stadium per Udinese-Napoli. Gli azzurri si avvicinano al match con ben tre defezioni per mister Calzona.

Dopo il pareggio contro la Roma, per il Napoli è tempo di preparare la sfida contro l’Udinese, valida per la 35ª giornata di Serie A. Gli azzurri proseguono il loro lavoro a Castel Volturno in vista del prossimo impegno di campionato, con mister Calzona che guida la squadra.

Alcuni azzurri sono stati alle prese con diversi acciacchi dopo la gara contro i giallorossi, e le loro condizioni sono tenute sotto controllo giorno dopo giorno. Per il Napoli si prospettano tre assenti in vista della gara contro l’Udinese.

Udinese-Napoli, problemi per Calzona: tre azzurri verso il forfait

Il Napoli si avvicina al termine della stagione, con le ultime quattro giornate rimaste da disputare per concludere questa stagione nefasta. La squadra di Calzona è reduce dal pari arrivato nel finale contro la Roma al Maradona, e per gli azzurri sarà fondamentale una vittoria per rilanciare le ambizioni europee. Difatti il Napoli è scivolato all’ottavo posto in classifica, a pari punti con la Fiorentina che però ha una partita in meno rispetto agli azzurri.

La gara di lunedì contro l’Udinese sarà cruciale per il Napoli, che spera di centrare la qualificazione ad una competizione europea per la prossima stagione. In vista della gara del Bluenergy Stadium, il tecnico azzurro Francesco Calzona dovrà probabilmente fare a meno di ben tre giocatori. Nel report odierno, il Napoli ha fatto il punto sulle condizioni dei tre azzurri:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e partitina a tema. Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Terapie per Zielinski”.

Al gruppo si sono riaggregati sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia, ma alla lista degli infortunati si è aggiunto Juan Jesus. Il difensore brasiliano è dunque a serio rischio come Gollini e Zielinski in vista della gara di lunedì. Ovviamente Calzona spera di recuperare in extremis il difensore ed il portiere, e tutto passerà dai prossimi allenamenti del Napoli. La sensazione al momento è che i tre azzurri difficilmente faranno parte della trasferta di Udine, ma le riserve saranno sciolte nel corso dei prossimi allenamenti al Konami Training Center.