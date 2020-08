Koulibaly al PSG, Canovi frena: “A Parigi ci sono difficoltà contabili, hanno speso già tanto per Icardi”

L’agente FIFA Alessandro Canovi, esperto per quel che riguarda il calciomercato francese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci che vedrebbero un interesse del PSG per Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

“Koulibaly al PSG? Ci si può aspettare di tutto, ma in questo momento il club parigino ha difficoltà contabili. È vero che la sentenza del Manchester City ha cambiato alcuni parametri del Fair Play Finanziario, ma lo escluderei vista la spesa grossa fatta per l’acquisto di Mauro Icardi“.