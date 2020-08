Su Koulibaly non solo il City: c’è anche il PSG! Fali Ramadani è a Lisbona per parlare con le due società

Come appreso quest’oggi in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, si sta smuovendo la situazione che allontanerebbe Kalidou Koulibaly da Napoli per arrivare a chiudere definitivamente l’acquisto del giovane brasiliano Gabriel Magalhaes del Lille. Stamane, intanto, si era appreso che l’agente del difensore azzurro Fali Ramadani fosse a Capri per portare una nuova offerta al Napoli.

Notizia inesatta e smentita in diretta radio dal noto esperto di mercato RAI Ciro Venerato, che ha informato dell’arrivo di un messaggio inviatogli dallo stesso agente, che gli ha confermato la presenza a Lisbona per seguire la Champions League, ma non solo. Fali è a Lisbona anche per parlare con il Manchester City della possibilità di chiudere per Koulibaly, e non parlerà solo con i citizens: il super-agente discuterà del senegalese anche con il PSG, che stasera sarà impegnato contro l’Atalanta nei quarti di finale.

Conferma l’interesse l’agente Dario Canovi, intervistato anche lui, ma ad ora allontana ipotesi di possibili offerte a breve, siccome il PSG ha bisogno innanzitutto di sistemare la propria contabilità interna.