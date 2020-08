CALCIOMERCATO NAPOLI – Il brasiliano Leandrinho lascia definitivamente il Napoli. L’attaccante classe ’98 farà ritorno in patria, ma stavolta a titoli definitivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il Napoli ha ceduto in maniera definitiva il calciatore al Red Bull Bragantino, neonata società brasiliana sotto la franchigia della multinazionale Red Bull.

Calciomercato Napoli, definitiva la cessione di Leandrinho

Leandrinho aveva già raggiunto il club brasiliano nel febbraio di quest’anno, ma in prestito, sempre dal Napoli. Ora c’è l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo.

Con i partenopei non ha mai lasciato il segno: arrivato per circa 600mila euro nel gennaio del 2017 dal Ponte Preta, ha collezionato zero presenze con la prima squadra del Napoli e ventuno con la Primavera azzurra.