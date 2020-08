GdS – Napoli-Reguilon, Giuntoli ha scelto la formula per l’arrivo

Il Napoli punta Sergio Reguilon. Il terzino del Real Madrid è stato girato dai blancos al Siviglia nell’ultima stagione per permettergli di trovare più spazio, essendo bloccato da Marcelo e Mendy in terra madrilena. L’esterno è ancora impegnato con gli andalusi in Europa League e negli ottavi di finale contro la Roma è andato anche a segno. Gattuso ha scelto lui per il ruolo di terzino sinistro e Giuntoli è pronto a chiederlo in prestito come fatto dal Siviglia, magari inserendo un diritto di riscatto. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI