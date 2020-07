KKN – Oma Akatugba, giornalista amico di Osimhen: “Victor farà meglio di Cavani! Offerta del West Ham una bugia”

Quest’oggi, durante il programma radiofonico Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha preso la parola Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico stretto dell’ormai prossimo centravanti azzurro Victor Osimhen. In radio, trattato il paragone con Edinson Cavani, uomo storico del Napoli di Aurelio De Laurentiis, e le voci su una presunta offerta giunta ad Osimhen dal West Ham. Queste le parole di Oma Akatugba:

“Ho parlato con Victor stamattina, al momento si sta godendo le vacanze e gioca a calcio con gli amici. Gli ho chiesto se fosse a conoscenza di questa offerta da parte del West Ham che abbiamo letto sui giornali: mi ha risposto di no, constatando che probabilmente sarà una bugia“.

“Parallelismo con Cavani? Ci sono delle somiglianze tra i due, anche se Victor ha dalla sua la giovane età. Hanno in comune alcune caratteristiche tecniche ma soprattutto una cosa: la voglia di vincere! Vi garantisco che Victor resterà a Napoli per tanto tempo e, anche per questo, sono sicuro che potrà superare i numeri di Edinson Cavani“.