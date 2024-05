Playoff Primavera, il Napoli perde ai rigori contro l’Udinese e resta in Primavera 2

Tremenda delusione in casa Napoli per i ragazzi di Tedesco che perdono ai rigori contro l’Udinese e restano in Primavera 2.

Il Napoli Primavera ha disputato i quarti di finale dei playoff per tornare in Primavera 1 contro l’Udinese. Gli azzurrini allenati da mister Tedesco, hanno il compito di provare a tornare nella massima serie di categoria dopo un anno di purgatorio.

La stagione del Napoli è stata di buon livello, anche se costellata da alti e bassi. Nonostante le difficoltà, però, gli azzurrini sono riusciti a qualificarsi per i playoff e avranno la possibilità di giocarsi la promozione in Primavera 1.

I playoff degli azzurri sono iniziato oggi ai quarti di finale e allo Stadio Piccolo di Cercola hanno ospitato l’Udinese.

Napoli Primavera, sconfitta ai rigori contro l’Udinese

Il Napoli ha ospitato quest’oggi l’Udinese allo Stadio Piccolo di Cercola per la gara valida per i quarti di finale dei playoff di Primavera 2.

Il match è stato fin da subito molto divertente con la squadra di Tedesco che è passata in vantaggio al 17′ grazie alla rete di Vigliotti sugli sviluppi di corner. Gli azzurri continuano a spingere per provare a trovare il raddoppio, ma al termine dei primi 45′ di gioco il risultato resta incollato sull’1-0.

Il secondo tempo, invece, inizia male per il Napoli. Gli azzurri perdono diversi palloni in fase d’impostazione e al 60′ la sanguinosa palla persa di D’Avino si tramuta in un contropiede per l’Udinese che termina con un fallo da rigore. Dagli undici metri il numero 9 dei friulani non sbaglia e regala il pareggio all’Udinese. Il Napoli subisce il contraccolpo e al 65′ passa in svantaggio grazie alla rete di Asante. Il Napoli si risveglia e tenta il forcing finale. Forcing che porta i suoi frutti al minuto 72 grazie alla rete di Gioielli che rimette tutto in pari. Pochi minuti più tardi c’è il miracolo di Turi che evita un nuovo svantaggio, ma la grande occasione capita al 90′ sui piedi di Spavone che a porta sguarnita non trova il fondo della rete.

Terminano così i 90 minuti regolamentari e le squadre sono costrette ai supplementari. L’Udinese parte all’attacco, ghiotta occasione per l’esterno offensivo che spedisce alta la sfera dopo un’indecisione di Turi. Russo, poi, sfiora il gol al 105’, il tiro viene deviato e finisce in corner. Termina il primo tempo supplementare. Il secondo tempo supplementare è spumeggiante con gli azzurri che hanno due occasioni importanti per portare a casa la qualificazione, ma l’imprecisione di Russo e Pesce costringe gli azzurrini ai calci di rigore.

La lotteria dei rigori dura tantissimo. Tutti gli undici giocatori in campo hanno tirato dal dischetto e la lotteria si è conclusa con i due portieri che hanno tirato l’ultimo penalty. Decisivo, alla fine, il rigore di Turi che spara sulla traversa, mentre l’Udinese non sbaglia.

Il Napoli, dunque, è costretto a restare in Primavera 2, mentre l’Udinese continua a sognare la promozione. Alla prossima troverà la vincente tra Parma e Ascoli.