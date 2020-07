Videochiamata con Osimhen, l’amico giornalista rassicura i tifosi del Napoli: “Sta arrivando! Notizie sul West Ham una bugia” (FOTO)

L’ormai noto Oma Akatugba, giornalista nigeriano ed amico di Victor Osimhen che è stato nostro ospite qualche giorno fa, ha fatto sognare ancora una volta i tifosi del Napoli. Il giornalista, da tempo ormai certo dell’arrivo di Osimhen al Napoli ha postato un particolare contenuto sui social.

Oma ha condiviso una storia su Instagram che ritrae una videochiamata tra lui e Victor Osimhen, con la didascalia: “Talking with the man!”. Potrebbe essere l’ennesimo segnale favorevole agli azzurri, visto che come detto il giornalista è stato il primo a riportare concretamente lo stato avanzato della trattativa. Se Oma Akatugba ha voluto ancora una volta metterci la faccia, forse siamo davvero vicini alla chiusura ufficiale della trattativa.

Poco fa, inoltre, l’amico giornalista di Osimhen ha pubblicato un tweet abbastanza esplicito: “A tutti i miei amici a Napoli. Non preoccupatevi. Il vostro ragazzo sta arrivando“.

Inoltre lo stesso cronista nigeriano ha poi escluso la possibilità di un inserimento del West Ham: “È una bugia“.