OSIMHEN NAPOLI – Stando a quanto riportato quest’oggi dal noto quotidiano sportivo francese L’Equipe, il Napoli in realtà non sarebbe così lontano dal concludere la trattativa con Victor Osimhen. Anzi, il centravanti nigeriano potrebbe apporre la tanto agognata e attesa firma sul contratto già nelle prossime ore!

La notizia spiazza di certo, siccome negli ultimi giorni è accresciuto il malumore nell’ambiente napoletano visti i ritardi nella conclusione della trattativa. Spiazza anche perché, ormai, pare che il club partenopeo stesse già intavolando nuove trattative per assicurare a Rino Gattuso un attaccante di spessore per la prossima stagione. Non ha caso è trapelata da pochissimo la notizia del nuovo interessamento del Napoli per il bomber della Lazio, Ciro Immobile.

OSIMHEN NAPOLI, NESSUN DIETROFRONT! FIRMA NELLE PROSSIME ORE?

Secondo il quotidiano transalpino, Gerard Lopez, presidente del Lille, ieri sarebbe stato a Napoli per incontrarsi con i vertici del club azzurro per discutere proprio della finalizzazione dell’affare. Il presidente Lopez avrebbe anche provato a ritornare sulla richiesta di 81 milioni di euro per il calciatore, ma la cifra è in toto inaccessibile per l’acquisto. Aurelio De Laurentiis l’accordo ce l’ha anzi a cifre ben più basse, e al contempo il Lille ha fretta di vendere per rientrare nei conti nonostante i vari debiti del club di Lopez.

Victor Osimhen (21)

Ad ogni modo, però, Osimhen non avrebbe mai cambiato idea su Napoli, secondo L’Equipe, anzi! C’è anche l’accordo, e perciò tutti son mirati a finalizzarlo. Difatti, tutte le firme potrebbero arrivare già nel weekend, a prescindere dal possibile interesse delle squadre di Premier League, in primis Liverpool e Manchester United.

In sostanza, il ritardo sarebbe dovuto unicamente al cambio di agente improvviso di Victor Osimhen a trattativa in corso. Cambio per cui l’ex entourage del calciatore minaccia azioni legali (per via del possibile mancato pagamento per il suo passaggio al Napoli, di fatto agevolato dall’ex squadra di procuratori).