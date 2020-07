IMMOBILE NAPOLI – Stando a quanto riporta quest’oggi il noto quotidiano de Il Corriere dello Sport, la trattativa tra il Napoli e il centravanti nigeriano Victor Osimhen insieme al suo nuovo procuratore William D’Avila si è complicata molto. Questo perché, dopo aver trovato tutti gli accordi, pare che il nuovo agente subentrato in extremis abbia frenato tutto per cercare di ottenere commissioni maggiori dall’affare oltre che pensare ad alzare l’ingaggio proposto dal Napoli al calciatore ancor di più, proponendo il calciatore anche e soprattutto in Premier League.

E allora, entrati in una vera e propria telenovela, che ha un po’ sfiduciato anche l’ambiente, il club capitanato a Aurelio De Laurentiis sta cominciando a preparare offerte per delle alternative. E che alternative! Da non ritenere assolutamente tali: secondo la testata, il Napoli potrebbe tornare a fare un tentativo per Ciro Immobile della Lazio, mentre rimane in piedi l’ipotesi Luka Jovic del Real Madrid. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In merito all’acquisto di Victor Osimhen regna sovrano il pessimismo all’interno del mondo Napoli. Il concetto venuto fuori dalle verifiche e dai riscontri incrociati è il seguente: è davvero molto, molto difficile che si possa trovare il nuovo accordo e riaprire l’affare. Il cambio di manager deciso dopo il viaggio in città dal ventunenne attaccante nigeriano ha letteralmente fatto saltare il banco“.

“Nonostante il Lilla stia provando in ogni modo a ricucire lo strappo: per il presidente del club francese, Gerard Lopez, Victor è virtualmente azzurro per 60 milioni di euro. Ma Osimhen e il suo nuovo agente, William D’Avila, non la pensano così: giocano al rialzo, chiedono un ingaggio più ricco e trattano con Liverpool, Tottenham e United“.

Ciro Immobile (30) che abbraccia e saluta Lorenzo Insigne (29)

“Tre mesi: è davvero da un bel po’, che va avanti la telenovela Osimhen. Parallelamente, il vecchio sogno è tornato in auge: non è mica un segreto che il Napoli abbia puntato Immobile già da un bel po’. Sì, Ciro è napoletano (di Torre Annunziata) ed è una macchina da gol, un implacabile, un terremoto da 29 reti in campionato e 32 complessive finora, coppe comprese: con la Lazio, però, ha un contratto fino al 2023 e soprattutto Lotito non lo ritiene sul mercato“.

“È blindato, è in una cassaforte: ma un tentativo sarà fatto, altrimenti che sogno sarebbe. Altra pista percorribile porta a Luka Jovic, il ventiduenne serbo del Real che alla prima da madridista ha faticato come mai. A quanto pare il Madrid potrebbe darlo anche in prestito, forse, ma un anno fa è stato un investimento da circa 60 milioni e la casa Real ha bisogno di incassare“.