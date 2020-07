Osimhen-Napoli, il nuovo agente chiede un contratto del 10% del cartellino per l’attaccante!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nuovo agente di Victor Osimhen avrebbe avanzato richieste particolarmente impegnative a Cristiano Giuntoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“D’Avila ha spiegato a Giuntoli di voler far valere una regola ben precisa: l’ingaggio di Osimhen deve essere pari al 10% del cartellino. Quindi, per 60 milioni di euro spesi per il cartellino, l’agente ha richiesto 6 milioni di ingaggio annui per Osimhen. La stessa richiesta ai tempi fu formulata da Raiola con Lozano, con il messicano che a fronte di 42 milioni di euro per il cartellino, ha ottenuto un contratto da 4,2 milioni di euro annui con i partenopei. D’Avila, agente del messicano, si fa forte sapendo che sul giocatore ci sono anche Liverpool e Manchester United, che porterebbero offerte di gran lunga superiori”.