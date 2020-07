CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Il Napoli, che nella sua orbita di mercato ha già inserito una miriade di giocatori, soprattutto in attacco poiché si prospetta una vera e propria rivoluzione, continua ad operare alacremente in questo senso. Nel mentre si attende un risvolto positivo nella trattativa per Victor Osimhen del Lille, per il quale da tempo si attende l’ok definitivo per finalizzare l’affare, il club azzurro si guarda in giro anche per il ruolo di esterno offensivo.

E nella testa del patron De Laurentiis e del suo ds Giuntoli uno è davvero il nome che convince sempre, sotto tutti i punti di vista: quello di Jeremie Boga (23), ivoriano naturalizzato francese del Sassuolo. I numeri sono sempre più impressionanti, partita dopo partita, e il suo prezzo continua a lievitare per questo. Il club neroverde non vorrebbe privarsene, mentre il calciatore ha già dato conferma dell’interessamento del Napoli e di apprezzamento verso quest’interesse (medesimo anche per altre grandi squadre). Il noto quotidiano Il Mattino quest’oggi è tornato sull’argomento: che la trattativa si stia riaprendo? Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, BOGA OBIETTIVO NUMERO UNO PER LA FASCIA

Jeremie Boga (23), ala del Sassuolo

“Le altre trattative riguardano l’esterno di attacco che dovrà sostituire Callejon che in scadenza di contratto ha firmato la proroga per altri due mesi ma andrà via al termine di questa stagione. In cima alla lista di preferenze resta Boga del Sassuolo, il ds Giuntoli ci lavora da tempo ed è pronto ad un’accelerata con il Sassuolo ma tutto ora dipenderà dalla volontà reale del club neroverde di cedere l’esterno ivoriano e dalla richiesta economica (circa 35 milioni di euro, ndr)“.

“Il Napoli al momento è da considerare comunque avanti agli altri club che potrebbe muoversi per lui, a cominciare dal Marsiglia. Una situazione destinata a diventare nuovamente calda già nei prossimi giorni“.

IN LISTA ANCHE UNDER E BERNARDESCHI

“Boga non è l’unico profilo seguito dal club azzurro per la sostituzione di Callejon, un’altra trattativa che potrebbe decollare è quella che riguarda Under, l’esterno turco della Roma. Decisamente più complicato arrivare a Bernardeschi, l’esterno della Juve, un’operazione da considerare molto più complessa per i costi legati sia alla valutazione economica dell’ex viola che per l’ingaggio“.