Auriemma rivela: “Contatti frequenti tra Boga e il Napoli, azzurri pronti a offrire 35 milioni”

Il noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma ha scritto a proposito dell’interesse del Napoli per Jeremie Boga all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli sta lavorando senza un istante di pausa. Ieri lo stesso direttore sportivo ha confermato ai microfoni di Sky l’interesse del Napoli per Jeremie Boga. Giuntoli è spesso in contatto con il fratello ed agente del calciatore, Daniel. Inoltre ha sondato più volte il terreno con l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali. Il Chelsea non eserciterà il diritto di ricomprare Boga, che sarà quindi a tutti gli effetti un calciatore del Sassuolo. L’impressione è però che lo sarà per poco, perchè proprio il Napoli sarebbe pronto a versare 35 milioni di euro nelle casse dei neroverdi. Il calciatore piace particolarmente anche al tecnico del Napoli, Rino Gattuso”.