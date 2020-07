OSIMHEN NAPOLI – Quest’oggi, sul quotidiano Tuttosport, è stato possibile apprendere una notizia che può seriamente preoccupare l’ambiente azzurro sul fronte mercato: il centravanti nigeriano 21enne Victor Osimhen, oggi ancora di proprietà del Lille, non avrebbe ancora dato il sì definitivo perché sta aspettando altre offerte (forse dalla Premier League)! L’affare è sempre parso in discesa negli ultimi tempi, soprattutto dopo la visita a sorpresa a Napoli di dieci giorni fa.

Ora, però, il discorso potrebbe complicarsi: stando a quanto riferito dall’autore, il noto collega napoletano Raffaele Auriemma, un terzo intermediario sconosciuto ai più starebbe agendo nell’ombra per portare offerte, magari migliori di quella azzurra, all’attaccante. Allora il Napoli si starebbe cautelando anche con un Piano B, qualora non dovesse riuscire ad ingaggiare Osimhen: si parla di Alexander Sorloth, ragazzo norvegese oggi in prestito al Trabzonspor dal Crystal Palace, entrato già mesi fa nell’orbita Napoli. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

OSIMHEN NAPOLI, NON ARRIVA IL SÌ DEFINITIVO

Victor Osimhen (21), sullo yacht che lo portò a Capri pochi giorni fa

“È trascorsa tutta quanta la settimana nel corso della quale Osimhen avrebbe dovuto sciogliere le riserve ed accettare l’offerta del Napoli, ma il tempo è volato via invano. Nonostante i tre agenti del centravanti nigeriano insistano nel rassicurare De Laurentiis, il calciatore ascolta solo i consigli di suo fratello maggiore, il quale gli ha detto di non affrettarsi nella scelta“.

“Anche perché potrebbero arrivare proposte più ambiziose, che verrebbero portate ad Osimhen da un agente che sta operando nell’ombra ed al quale il nigeriano potrebbe girargli la procura. I suoi agenti lo hanno saputo e stanno provando a forzare la mano del ragazzo“.

“Il Napoli ha messo comunque in preventivo che potrebbe perdere Osimhen ed in tal caso sposterebbe l’obiettivo su Alexander Sorloth, 24enne attaccante norvegese di proprietà del Crystal Palace, ma in prestito al Trabzonspor che potrebbe riscattarlo per meno di 10 milioni“.