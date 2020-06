Gabriel Napoli – Il Napoli è già alla ricerca di un possibile sostituto in caso di addio di Koulibaly. Insieme a Maksimovic il giocatore è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro la Juventus ed è stato fondamentale per salvare la squadra dall’assalto bianconero. Il nome papabile è Gabriel del Lille.

La buona prestazione di Koulibaly, infatti, non ha fatto altro che aumentare l’interesse, già esistente, di molte big europee che farebbero follie per avere il difensore del Napoli.

Gabriel Napoli, chi è, numeri e statistiche

Difensore centrale classe 97, nasce nelle giovanili dell’Avaì. Sempre in Francia, indossa la casacca delle giovanili Lille, per poi entrare in prima squadra . Passa al Troyes giocando pochissime partite ma non totalizzando nessun gol. Ha anche una piccola parentesi in Croazia va in prestito nelle giovanili della Dinamo Zagabria d ove ha realizzato complessivamente 2 reti e poi in prima squadra. Ritorna poi al Lille dove gioca dal 2018 dove ha totalizzato 38 presenze e 2 reti.

Gabriel , l’erede di Koulibaly

Secondo le voci francesi il club azzurro sarebbe davvero interessato al talento brasiliano. Visto il rinnovo difficile di Koulibaly e l’interesse della Fiorentina su Thiago Silva, il Napoli deve virare verso giovani talenti. Secondo quanto riportato da Footmercato, sembrerebbe aver trovato un intesa massima con il Napoli.

L’offerta si aggira intorno ai 20 milioni di euro che andrebbero nelle casse del club francese mentre al giocatore sarebbero garantiti un contratto di cinque anni a due milioni a stagione.Il Napoli era già sul giocatore ma non c’è mai stata un’offerta ufficiale, adesso Giuntoli fa sul serio sul difensore brasiliano. Il club azzurro però deve sfidare una grande concorrenza perché sul brasiliano ci sono anche altre squadre d’Europa come l‘Everton di Ancelotti, Tottenham, Real Madrid e Paris Saint Germain.