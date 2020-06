SKY – La Fiorentina ci prova: contatti avviati con Thiago Silva

Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli. Thiago Silva in uscita dal PSG, come rilevato dal sito di Gianluca Di Marzio, potrebbe finire alla Fiorentina con i viola che provano un’operazione in stile Ribery. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per il difensore, il ritorno in Italia non è da escludere. Chi ci prova? La Fiorentina, che tenta un nuovo colpo à la Ribery. La società di Commisso si è mossa seriamente: ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG e, proprio sulla scia del fascino dell’operazione Ribery, vorrebbe provare a far tornare in Italia il centrale brasiliano dopo otto anni dal suo addio”.

“Primi contatti avviati, si diceva, e prime risposte: c’è la disponibilità da parte di Silva a valutare la proposta della Fiorentina. Il giocatore è intenzionato a restare ancora in Europa (in Inghilterra ci prova l’Everton del suo maestro, Ancelotti) anche perché non si sente affatto a fine carriera”.