DE LAURENTIIS NAPOLI RINNOVI – Nelle pagine odierne del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha intrattenuto una lunga intervista, dove si è discusso di svariati argomenti, dall’addio di Maurizio Sarri fino alla decisione di ingaggiare Gattuso al posto di Ancelotti.

E tra i vari argomenti di discussione è stato trattato anche il tema dei rinnovi che il Napoli dovrà effettuare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Parliamo, dunque, degli adeguamenti di contratto proprio per mister Rino Gattuso, passando per il recordman Mertens e l’incognita Callejon. Fino a parlare delle offerte recapitate per Kalidou Koulibaly e per Fabian Ruiz. Ecco quanto da segnalare secondo la nostra redazione:

DE LAURENTIIS SUI RINNOVI: LA SITUAZIONE PER GATTUSO, MERTENS E CALLEJON

“Io e Rino siamo molto simili, due guerrieri, due che non le mandano a dire, due condottieri“. Così esordisce trattando il tema sul rinnovo di Gattuso il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Quindi, confermato? Ma che domanda è? Gli avevo fatto un anno di contratto e mezzo nel quale era contemplata la via di fuga per entrambi. Non abbiamo avuto bisono di ricorrervi. Se facciamo bene in Coppa Italia e in Champions e recuperiamo qualche posizione in campionato, gli do appuntamento a inizio agosto a Capri dove potremmo parlare di un allungamento di tre, quattro stagioni“.

“Mertens? Uno scugnizzo. Ci siamo visti a colazione sei mesi fa, una rivelazione, ho scoperto un uomo speciale, intelligente, mentalmente veloce, cazzuto, uno sfaccimm’. Rinnovare il contratto a un calciatore di 33 anni non rientra nelle nostre abitudini, con Mertens è stato semplice. Quando avrà smesso mi piacerebbe trovargli un ruolo per proseguire la collaborazione“.

José Maria Callejon (33), al Napoli dal 2013

“Callejon? A settembre, o forse ottobre, ci siamo parlati e gli ho chiarito le nostre intenzioni, devo aver ritoccato il contratto di cento, duecentomila euro. Il suo manager non ci ha fatto più sapere nulla. Basta. Lui le condizioni le conosce“.

E SULLA PERMANENZA DI KOULIBALY E FABIAN

“Fabian ha ancora tre anni, Koulibaly due. Dov’è il problema? Se si presentassero il City, lo United, o il PSG con 100 milioni ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Un’offerta da 60 milioni non la prendo neanche in considerazione. Io sono solido“.