DE LAURENTIIS SARRI – Quest’oggi, sulle pagine del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, come rivelato nella tarda serata, è stato intervistato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha subito accesso la sfida tra Napoli e Juventus per la finale di Coppa Italia, in programma dopodomani mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Perché? Il presidente del Napoli ha raccontato il suo addio a mister Maurizio Sarri, oggi allenatore proprio dei bianconeri, e le conseguenti scelte di ricorrere a i nuovi Carlo Ancelotti prima e Rino Gattuso poi.

Sono stati tanti gli argomenti trattati nell’intervista dallo stesso numero uno azzurro, a partire da questi allenatori fino ad arrivare a parlare dei rinnovi di Mertens e Callejon, ma anche di Koulibaly e Fabian Ruiz, oltre a parlare anche di offerte arrivate per cedere la società. Ecco, però, quanto da segnalare, secondo la nostra redazione, sulle parole piccanti rivolte a Maurizio Sarri:

DE LAURENTIIS SARRI: “VIA PER SOLDI. NON ACCENNÒ ALL’ADDIO FINO ALL’ULTIMO”

L’ex allenatore azzurro, oggi alla Juventus, Maurizio Sarri (61)

“Subito Sarri, la finale-nemesi. Nemesi storica (sorride). Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto. Ricordo che a febbraio mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, parlammo di tante cose ma non accennò a chiusure, a separazioni, mi portò fino al giorno che precedette l’ultima partita creando disturbo e incertezza nella società“.

“Ma vi ha fatto vivere tre stagioni indimenticabili. È diventato il deus ex machina, ma anche nel calcio vale la regola del cinema dove per fare un buon film sono necessari un ottimo regista e un ottimo produttore, sono i genitori dell’opera dell’ingegno. Naturale che l’imprenditore dia delle indicazioni e che gli sia riconosciuta una parte del merito nel successo, non solo la colpa nella sconfitta. Chi ha preso Cavani? Il sottoscritto. E Mazzarri? Il sottoscritto. E Benitez? Sempre il sottoscritto. E Higuain? E Sarri? Quando lo scelsi tappezzarono la città di striscioni contro di me“.