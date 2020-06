MILIK JUVE – L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena di mercato riguardante il probabile passaggio di Milik in bianconero. A quanto pare il polacco avrebbe un volere ben preciso.

Milik vorrebbe andare in scadenza e trovarsi in bianconero a parametro zero. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis non sarebbe affatto d’accordo e non avrebbe intenzione di lasciar scadere il contratto fissato al giugno 2021. Cederà dunque il polacco già in questa sessione di mercato.

Il Napoli ha fissato il prezzo a 50 mln di euro, la Juve vorrebbe alleggerire il carico inserendo delle contropartite tecniche ma gli azzurri chiedono solo denaro contante.

