Ultim’ora Napoli, dalla Turchia annunciano il nuovo allenatore: “Lo ha confermato!”

Arrivano novità importanti direttamente dalla Turchia per quanto riguarda il futuro allenatore del Napoli: c’è l’annuncio.

Il match contro il Lecce sarà l’ultimo di questa stagione sciagurata in casa Napoli. Gli azzurri non hanno avuto mai la possibilità di rimediare ad un’annata complicata e la quasi certa esclusione dalle coppe europee è la naturale conseguenza.

Aurelio De Laurentiis vuole, però, far rinascere il Napoli dopo una stagione ricca di difficoltà La scelta di sostituire Mauro Meluso con Giovanni Manna va in direzione di una rivoluzione in estate. Oltre al nuovo ds, Aurelio De Laurentiis dovrà scegliere anche il nuovo allenatore.

Direttamente dalla Turchia arriva un annuncio importante su chi potrebbe sedersi sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione.

Nuovo allenatore Napoli, annuncio incredibile dalla Turchia

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di sbagliare nuovamente la scelta del tecnico come accaduto la scorsa estate. Per questo motivo il patron azzurro sta valutando ogni possibile alternativa.

Nelle ultime settimane, però, pare che in vantaggio su Pioli, Gasperini e Italiano ci sia Antonio Conte. Il tecnico è il sogno di Aurelio De Laurentiis e dei tifosi azzurri e pare sempre più vicino alla panchina azzurra.

Direttamente dalla Turchia arriva un annuncio clamoroso riguardo il futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Goal.com, pare che il Fenerbache abbia fatto un tentativo per portare il tecnico Italiano in Turchia. Il club turco ha proposto un contratto da 6 milioni di euro a stagione, ma la risposta è stata negativa. Conte avrebbe rifiutato la proposta del Fenerbahce perchè ha raggiunto ormai un accordo con il Napoli.

Questo annuncio, dunque, sarebbe clamoroso e soprattutto in controtendenza con tutte le ultime voci di mercato. Aurelio De Laurentiis, inoltre, nella giornata di ieri aveva fatto intendere che l’uomo della rinascita azzurra non deve essere necessariamente Antonio Conte, ma la scelta appare ormai fatta e sembra che sarà proprio il tecnico leccese a guidare il Napoli nella prossima stagione.

Il Fenerbahce, poi, ha virato su un altro allenatore che in queste settimane è stato accostato al Napoli. Si tratta di Stefano Pioli che è in uscita dal Milan. Qualora Antonio Conte dovesse realmente approdare al Napoli, Pioli avrebbe la libertà di volare in Turchia. Al momento, però, il tecnico natìo di Parma non ha ancora dato una risposta al club turco.