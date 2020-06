Tuttosport – Milik vuole andarsene, niente rinnovo e panchina obbligata: sarà venduto al miglior offerente

Raffaele Auriemma ha dedicato ampio spazio alle questioni riguardanti i rinnovi in casa Napoli all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. In particolare, il giornalista napoletano si è soffermato sulle due questioni più spinose: Arek Milik e Josè Callejon. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per la situazione riguardante Callejon c’è un punto interrogativo. Per arrivare ad un eventuale rinnovo di contratto, il Napoli vuole testare il suo impegno nel corso del prossimo mese, per capire la voglia che ha lo spagnolo di restare in maglia azzurra. Milik invece sembra andare verso una collocazione obbligata in panchina. L’attaccante polacco non sembra voler rinnovare in alcun modo il contratto con il Napoli. Il calciatore verrà venduto al miglior offerente, difficilmente in Serie A”.