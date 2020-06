ESCLUSIVA – Malen, i vertici del PSV smentiscono qualsiasi contatto con il Napoli. Piace a Giuntoli, ancora Raiola coinvolto

È Donyell Malen l’ultimo obiettivo del Napoli? Così pare. Classe ’99, punta ed esterno d’attacco, Malen in Eredivisie s’è messo in luce, e che luce! 11 goal in 14 partite con il PSV. A 21 anni. Doti da realizzatore niente male, unite ad un passo niente male. Il mercato del Napoli si arricchisce dunque di un altro tassello, con il benestare anche di Rudy Krol. L’ex azzurro, a Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha vivamente consigliato l’acquisto.

DONYELL MALEN AL NAPOLI, SMENTITE DAL PSV

L’asse Napoli-PSV non è nuova ad affari: nel 2013 il colpaccio (per prezzo e rendimento futuro) di Dries Mertens, la scorsa estate Lozano in azzurro. I rapporti ci sono e non mancano tra Aurelio De Laurentiis e Jan Albers. Ma, attualmente, non ci sono stati contatti. Raggiunti in via ufficiosa dalla redazione di SpazioNapoli, i vertici del PSV hanno smentito qualsiasi contatto con il Napoli per Malen.

Smentite di rito, forse in attesa di contatti reali. La proposta al Napoli su Malen è arrivata dal suo procuratore, Mino Raiola. Agente di Lozano, che forse ha qualcosa da farsi perdonare dopo la bagarre con Insigne. Al Napoli il profilo di Donyell Malen piace e non poco: per qualità e carta d’identità verde. Il prezzo, però, è tutto da vedere. Per il sito specializzato Transfermarkt vale una cifra intorno ai 25 milioni. Per il PSV, invece, il prezzo andrebbe quanto meno raddoppiato.

OSIMHEN AL NAPOLI

In quel ruolo, nelle preferenze del Napoli, viene prima Victor Osimhen. Anche lui giovane, anche lui un gran realizzatore, pur con caratteristiche diverse rispetto a Malen. I contatti con il Lille ci sono stati, ma sia l’entourage sia il calciatore hanno tenuto a smentire qualsiasi accordo. Per Osimhen, d’altronde, la scelta sulla sua nuova squadra si è raffreddata alla morte del padre. Il calciatore, colpito dal lutto, è tornato in Nigeria per porgergli un ultimo saluto.

