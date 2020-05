ESCLUSIVA – Nessun accordo tra il Napoli e Osimhen. Il giocatore è in Nigeria per motivi familiari

ULTIME NOTIZIE NAPOLI – In attesa di capire se il campionato riprenderà o meno, i club di Serie A sono a lavoro per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Il Napoli è tra le società più attive in sede di calciomercato, con il d.s. Giuntoli che si muove alla ricerca di una punta che, con Milik e Llorente in uscita, possa completare il reparto avanzato con Mertens e Petagna.

Il nome accostato agli azzurri è quello di Victor Osimhen, attaccante classe ’98 in forza al Lille. Nell’ultima stagione il nigeriano ha realizzato ben 18 reti tra campionato e coppe. Nelle scorse ore è emersa la notizia che vorrebbe addirittura un accordo tra l’entourage del calciatore e il d.s. partenopeo, Cristiano Giuntoli. Il giocatore sicuramente piace, ma la trattativa non è in fase così avanzata. Non ancora, almeno.

Ultime notizie Napoli, ancora nessun accordo con Osimhen

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di SpazioNapoli, non c’è ancora nessun accordo tra chi rappresenta il calciatore e la dirigenza napoletana. Inoltre il giocatore non ha mai incontrato Giuntoli, così come era filtrato nelle scorse ore.

Osimhen al momento si trova in Nigeria e si sta occupando del funerale del padre deceduto sabato.

C’è il gradimento per Osimhen

Il giocatore piace al Napoli e un suo trasferimento all’ombra del Vesuvio non è affatto escluso. In questo momento, però, l’attaccante 21enne è occupato con questioni familiari di primaria importanza. E, ovviamente, il calcio è passato in secondo piano.

A cura di Pasquale Giacometti e Alessandra Santoro