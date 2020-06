Il Mattino – La tentazione di Giuntoli per la difesa è Adama Soumaoro

Il Napoli continua a lavorare duro sul mercato dei difensori centrali; con la quasi certa partenza di Koulibaly, il reparto difensivo della prossima stagione azzurra sarà composto da Manolas, Rrahmani e Maksimovic.

Resta da capire, ancora, quale sarà il futuro di Sebastiano Luperto in maglia azzurra, ma nel frattempo il Napoli punta tutti i riflettori su Adama Soumaoro.

Difensore centrale, ex Lille e da gennaio in forze al Genoa, con la maglia del grifone ha disputato ottime prestazioni guadagnando subito la fiducia dell’ambiente e di Mister Davide Nicola.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Era del Lille che lo ha girato a Preziosi a gennaio. “Se vuole andare via, di sicuro non lo tratterrò”, ha già detto il presidente del club rossoblù”.

“Chiaro che Soumaoro piace e non poco al Napoli anche perché adesso può pagarlo il prezzo giusto (non più di dodici milioni di euro). Non sarà semplice raccogliere il testimone da Koulibaly ma Manolas ha già dimostrato tutto il suo valore”.