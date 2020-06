L’agente di Luperto: “Il Napoli ha dimostrato di aver un progetto per Sebastiano”

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal e ha parlato del mercato e del suo assistito.

Ecco le sue parole:

“Dopo tutto questo momento, adesso bisogna rimboccarci le maniche e avere delle idee, delle intuizioni che non portano soltanto a comprare giocatori solamente economicamente, ma con gli scambi, con altre idee. In questo momento ci sono state tantissime segnalazioni anche dall’estero, ma bisogna capire le strategie delle società di calcio.

Il Napoli lavora molto bene, su tutti i nomi che escono, non sono mai quelli veri. La situazione Milik si deve ancora decifrare e capire come va a finire.

Luperto? Il Napoli ci ha sempre dato dei segnali di un progetto per Sebastiano, con i fatti. L’anno scorso abbiamo rinnovato il contratto. Un difensore sinistro classe ’96 con uno avanti fortissimo, uno dei migliori al Mondo, è normale che non trova molto spazio. Quest’anno ha fatto 13 presenze, a livello di numeri sta crescendo.

Io penso che ogni anno il Napoli cerca di puntellare con acquisti che a me piace, senza rifondazione totale. Normale che dopo 5-6-7 anni finisce un ciclo ed è difficile rimpiazzare giocatori come quelli che tiene il Napoli.

Nuove date mercato? Ripeto, dopo tutto quello che è successo, ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche. Per me va benissimo, l’importante che non sia un mercato lunghissimo. Un mercato lungo non fa bene né alla società, né al giocatore”.