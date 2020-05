NAPOLI CALCIOMERCATO – L’attaccante del Gremio, Everton Sousa Soares, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della società, Gremio TV circa il suo futuro. Ricordiamo che sul brasiliano c’è da tempo il forte interesse del Napoli, così come confermato dal papà del calciatore e anche dalla dirigenza del club sudamericano. Ecco quanto evidenziato:

Napoli calciomercato, le parole di Everton sul futuro al Gremio

“Ci siamo! Voglio assolutamente far parte della storia del Gremio e proseguire quanto fatto finora. È un piacere per me indossare questa maglia. Fino a quando potrò, cercherò di onorarla“.

Sulla nuova maglia del club ha aggiunto: “Devo dire che la nuova divisa è davvero molto bella. Siamo molto felici di indossarla. Dispiace solo che tutto questo avvenga in un momento tanto particolare per il mondo. Presto saremo di nuovo all’interno del nostro stadio per difendere i nostri colori. Le foto non rendono a fondo l’idea, ma da vicino, specie indossandola, ti rendi conto di quanto sia piacevole questa maglia“.

