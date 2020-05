EVERTON GREMIO – Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr., ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gaucha parlando del futuro di Everton Soares, attaccante brasiliano che interessa al Napoli e non solo. Ecco quanto evidenziato:

“Non abbiamo ricevuto alcuna proposta. C’è stata più di un mese fa una conversazione tra i rappresentanti del giocatore e il Napoli che poi non è proseguita.

Everton, il Gremio conferma la volontà di cedere l’attaccante

In generale un club europeo acquista il 100% del cartellino di un calciatore: pertanto dobbiamo affrontare l’affare al 100% e quindi negoziare ogni parte. Questo significa che il Gremio non avrà più il 50%, potrà ottenere di più. Esistono altre possibilità per fare affari con i nostri partner.

Valore di 30 milioni? Possiamo prendere in considerazioni offerte simili, è una valutazione vicina alle nostre aspettative. Tra l’altro tutti vorremmo restasse con noi, ma in questo momento lo scenario è cambiato e il Gremio potrebbe aver necessità di cederlo“.

