Napoli Bernardeschi – Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus. Non è un mistero che la Vecchia Signora abbia messo gli occhi su Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli.

Quest’ultimo, sapendo dell’interesse dei bianconeri, sta pressando la società partenopea e avrebbe anche rifiutato di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021. Se non rinnova, Milik sarà ceduto, questa la decisione di De Laurentiis.

Napoli Bernardeschi, idea scambio

La Juventus, oltre alla contropartita economica, per abbassare le pretese dei campani, è pronta a mettere sul piatto una contropartita tecnica. Oltre ai già citati Rugani, Romero e Pellegrini, l’ultima idea secondo Tuttosport, è quella di inserire Federico Bernardeschi.

Federico Bernardeschi

L’ex Fiorentina, piaceva molto a De Laurentiis in passato e questa volta, potrebbe essere la volta buona per prenderlo. In vista dell’addio di Josè Callejon, un esterno destro, molto duttile come Bernardeschi, potrebbe essere utile.