Romero, l’agente: “Difficile lo scambio con Milik, costa molto e la Juve non lo venderà facilmente”

Paolo Palermo, agente di Cristian Romero, difensore di proprietà della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, diretta da Raffaele Auriemma su Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Romero ha tutte le carte in regola per fare una grande carriera: oltre alle doti tecniche e fisiche è una persona molto pratica. È un difensore moderno, dotato di grande corsa e capacità di uscire palla al piede. Mi ricorda vagamente Franco Baresi nelle sue uscite palla al piede. La sua forza principale è la testa: ha la volontà di arrivare a grandi livelli e non si ferma mai. Ha l’obiettivo di arrivare in nazionale maggiore, per ora è negli Under 23 e potrebbe giocare le Olimpiadi: potrà fare bene”.

“Al Napoli in uno scambio con Milik? Romero è molto giovane, ha 21 anni e non costa di certo poco: la Juventus lo ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro il Napoli è stata proprio la prima società a cui fu proposto Cristian. È titolare nel Genoa da due anni ma ora è di proprietà della Juventus. Non credo che lo cederanno facilmente: Chiellini e Bonucci ormai hanno una certa età, Demiral ha subito un grave infortunio e Rugani sembra essere in partenza. Anche l’Atalanta è molto interessata al giocatore, ha molto mercato: vedremo cosa succederà”.