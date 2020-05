SOUMAORO GENOA – Continuano i movimenti di mercato in casa Napoli. I partenopei sono alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

A lasciare il club partenopeo potrebbe essere Kalidou Koulibaly, per il quale c’è il fortissimo interesse del PSG. Ecco perché il d.s. Giuntoli si sta guardando intorno per cercare un sostituto all’altezza. Tanti i nomi sul taccuino, tra i quali quello di Adama Soumaoro.

Soumaoro, il difensore del Genoa piace molto al Napoli

Adama Soumaoro

Infatti, secondo quanto riferito dal calciomercato.com, il difensore del Genoa piace molto al Napoli. Soumaoro, ricordiamo, è in prestito il Liguria dal Lille. Il grifone ha un opzione per il riscatto del difensore, ma ancora non è stato deciso se esercitarla. I partenopei sarebbe in agguato e potrebbero decidere di investire sul francese per sostituire Koulibaly.

