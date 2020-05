ALLAN ATLETICO MADRID – Il calciomercato è in fermento, il campionato potrebbe riprendere a breve ma intanto le trattative si scaldano. Uno dei nomi più chiacchierati di queste ore è quello di Allan Marques.

Il centrocampista del Napoli è stato inserito nella lista dei cedibili del club partenopeo. Sul brasiliano ci sono da tempo gli occhi di Inter ed Everton, ma nelle ultime ore una nuova squadra si è fatta sentire per sondare il suo acquisto.

LEGGI ANCHE: Petagna racconta: “Non vedo l’ora di giocare con Insigne e Mertens, li ammiro. Sogno di fare gol al San Paolo!”

Allan, Simeone vuole il brasiliano all’Atletico Madrid

La società in questione è l’Atletico Madrid. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea come il Cholo Simeone ritenga Allan l’erede perfetto di Thomas, che invece è in partenza da Madrid.