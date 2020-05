KOULIBALY PSG – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport intensifica le voci sulla possibile – forse probabile – cessione estiva di Kalidou Koulibaly, diretto sempre più verso Parigi. Il PSG, con l’aiuto di Leonardo, intento a trovare al più presto il giusto ricambio di Thiago Silva, punta con veemenza il granitico senegalese. Il centrale azzurro attende direttive dal suo agente Fali Ramadani, mediatore della trattativa che può togliere al Napoli il miglior difensore della Serie A, ma versando oro nelle casse del club. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

KOULIBALY PSG, SI RIAPRE LA TRATTA NAPOLI-PARIGI

“Bisognava aspettarselo, perché nel suo piccolo lo dice poi la storia (minuscola, please): Napoli-Parigi è una rotta già abbondantemente «battuta», ne sono successe di cose in passato (e altre sono state solo sfiorate). E dovendo individuare un sostituto di Thiago Silva, va da sé che Leonardo abbia pensato all’Italia, al Napoli“.

“Un’idea che non ha bisogno di essere coltivata, si sviluppa nell’inconscio, prende forma silenziosamente, si radica e germoglia contemporaneamente. E Kalidou Koulibaly, che è una quercia, non poteva sfuggire a questo processo di rinnovamento del Psg, che a Napoli s’è allungato spesso“.

Kalidou Koulibaly (28), difensore del Napoli dal 2014

“Adesso è il momento di Koulibaly, pure lui compresso in una clausola rescissoria da 150 milioni di euro che comunque si è slabbrata, per vari ed evidenti motivi. «Ma il Napoli non svende». La promessa è recentissima, ha un valore assoluto, e per scalare il K2 il Psg è consapevolmente pronto di dover affrontare un sacrificio: i 108 milioni di sterline rifiutati da De Laurentiis due anni fa dal Manchester United, ma soprattutto i 90 presentati dal Real Madrid e rimasti lì rappresentano una strategia che gli ultimi accadimenti non hanno stravolto, né «addolcito»“.

“Il Psg, chiaramente, intende trattare, per arrivare ad una soluzione che possa accontentare se stesso, il Napoli e il giocatore, che in questa decisione si lascerà anche guidare da Fali Ramadani, il manager che gli sta al fianco e che sa farsi ascoltare“.

PERMANE LA TENTAZIONE PREMIER

“A Koulibaly piace molto la Premier League, la fascinosa atmosfera di un calcio che sa essere diverso: dipenderà quindi dal Manchester United o anche dal Liverpool, che con delicatezza osserva a distanza rispettabile, spalancare le porte di quel football che intriga il senegalese. Ma il Psg è una opzione, ha un magnetismo e anche con naturalezza sa persuadere (e non solo economicamente)“.