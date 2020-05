MILIK NAPOLI CALCIOMERCATO – Come ricorda quest’oggi sulle sue pagine il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il bomber polacco Arkadiusz Milik, che veste la maglia del Napoli da ormai quasi quattro anni, sembra destinato a non proseguire il suo viaggio in casacca azzurra.

Quattro top club sul giocatore: questo fa sì che il patron Aurelio De Laurentiis possa spingere un po’ più in alto con la richiesta in termini economici per Arek. Offerta minima? Il presidente vorrebbe 50 milioni di euro almeno, dopodiché con la dirigenza punterebbe il sostituto. Due nomi avanti a tutti per cercare di far dimenticare Milik. Ecco quanto riportato dalla testata:

MILIK NAPOLI, PARTE L’ASTA: LA BASE È 50 MILIONI DI EURO! DUE NOMI PER SOSTITUIRLO

Arkadiusz Milik (26), al Napoli dal 2016

“Cinquanta milioni di euro. È la pioggia di euro che eventualmente cadrebbe sul Napoli nel caso in cui Arkadiusz Milik cambiasse squadra alla fine di questa tormentata, incredibile e anzi assurda stagione. Proprio così: è questa la valutazione di partenza che la società ha scritto in calce al cartellino di Arek. Atletico Madrid in copertina, e a seguire la Juve, il Tottenham e Arsenal“.

Il Napoli starebbe già pensando come sostituire il centravanti polacco, ormai convinto della sua partenza, per non rischiare di perderlo a parametro zero nel giugno 2021. Tanti nomi per rimpiazzare Arkadiusz, e tra questi rispunta Luka Jovic del Real Madrid. La testata prosegue così sull’attaccante serbo:

“Al momento la fortuna pare non assistere il duttile centravanti rilevato dai Blancos per circa 60 milioni di euro versati all’Eintracht: solo 2 gol in 24 presenze (di Liga) e, come se non bastasse, il recente e piuttosto serio infortunio riportato durante lo smart working nella sua casa di Belgrado (frattura extra-articolare al calcagno del piede destro). Ma, nonostante ciò, Florentino Perez non pare intenzionato a svenderlo“.

Ma non solo, perché il Corriere ricorda anche anche che esiste un eventuale piano B:

“Altro profilo che piace (non poco) è quello di Sardar Azmoun, 25enne a iraniano, punta centrale con 26 gol in 45 presenze con lo Zenit San Pietroburgo“. Il giocatore potrebbe essere acquistato per la cifra di 15 milioni di euro circa, a detta delle ultime indiscrezioni trapelate sul suo conto.