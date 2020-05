AZMOUN NAPOLI – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, riporta un forte interesse del Napoli nei confronti di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Azmoun Napoli, trovato il sostituto di Mertens

“Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è particolarmente interessato all’attaccante iraniano. Il ds vedrebbe bene Azmoun come sostituto di Mertens, qualora il belga dovesse decidere di non firmare il rinnovo di contratto. Azmoun non disdegna affatto l’idea di approdare in Italia per giocare con la maglia del Napoli: ha già reso noto il proprio gradimento agli azzurri. Giuntoli, nonostante questo periodo decisamente insolito e difficile, non ha mai perso di vista il suo obiettivo. Ha una fitta rete di osservatori che lo tengono costantemente al corrente di ciò che accade. La trattativa vera e propria però, ancora non è stata avviata perchè il ds attende di conoscere il futuro di Dries Mertens. Per quanto riguarda la trattativa con il club, c’è stato già attraverso degli emissari un contatto preliminare con lo Zenit. L’idea di Giuntoli è di cercare di limare il più possibile la richiesta del club russo, magari inserendo alcuni bonus all’interno della trattativa”.

I numeri di Sardar Azmoun

L’attaccante dello Zenit San Pietroburgo quest’anno ha siglato 14 gol in 29 presenze tra Lega Russa, Champions League, Coppa e Supercoppa di Russia. Con la propria nazionale di appartenenza, l’Iran, Sardar Azmoun ha segnato un totale di 31 reti in 46 presenze. È un attaccante di 1,87 m dotato di una buona tecnica di base, è sostanzialmente ambidestro e può giocare sia come unica punta in un attacco a tre, sia in compagnia di un partner d’attacco. Secondo quanto riportato dal noto portale Transfermarkt il valore di Sardar Azmoun si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma come detto in precedenza lo Zenit San Pietroburgo chiede circa il doppio di questa cifra per privarsi del proprio migliore attaccante.