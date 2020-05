ULTIMISSIME CALCIOMERCATO – Uno dei calciatori che infiammerà il prossimo calciomercato è sicuramente Jeremie Boga. L’esterno in forza al Sassuolo si è messo in mostra in questa stagione con continuità. Il Chelsea pare abbia deciso di non esercitare la clausola di recompra sull’attaccante, notizia che ha immediatamente fatto scattare l’asta in Italia.

Ultimissime calciomercato, anche la Juventus su Boga

Boga è accostato ormai da mesi a Napoli, Milan e Atalanta, ma nelle ultime settimane un altro club italiano avrebbe mosso passi importanti per il suo acquisto: la Juventus. Secondo quanto riportano gli spagnoli di Don Balon, infatti, l’esterno del Sassuolo sarà uno dei prossimi acquisti del club bianconero per rinforzare la rosa allenata da Sarri.

Il tecnico lo ritiene particolarmente idoneo per il suo gioco. Per Boga, si aggiunge, servono poco più di 20 milioni.