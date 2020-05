Sportmediaset – Boga, il Chelsea non lo riscatta: sull’attaccante il Napoli e altre due squadre di Serie A

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è uno dei nomi nel mirino di Giuntoli in vista della prossima stagione.

Stando a quanto dichiarato da Sportmediaset, l’esterno classe ’97 non tornerà al Chelsea che vanta un diritto di 16 milioni. La società dei blues ha deciso di non riscattarlo. Sul giocatore, però, oltre al Napoli, ci sono anche Atalanta e Milan. La società rossonera, in particolare, ha avviato i contatti con l’entourage del ragazzo.