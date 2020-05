CORONAVIRUS BRASILE – L’allarme Coronavirus non accenna a fermarsi. Se i contagi in Italia sono stabilmente in calo, all’estero non va benissimo. In particolare in Sudamerica la situazione sta diventando pian piano critica.

Il responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per le emergenze, Michael Ryan, ha infatti lanciato l’allarme che coinvolge l’America del Sud, definendolo “nuovo epicentro” della pandemia. “L’America del Sud è diventata un nuovo epicentro della malattia – ha detto Ryan –. Vediamo il numero dei casi aumentare in molti Paesi sudamericani. C’è preoccupazione per diversi di quei Paesi ma chiaramente il più toccato è il Brasile“.

Hanno fatto il giro del mondo le immagini delle fosse comuni a Manaus. Ricordiamo sono cinque milioni le persone nel mondo contagiate dal Coronavirus. Questo evince dai dati della Johns Hopkins University.