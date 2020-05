BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come di consueto dall’inizio dell’emergenza Covid-19, alle ore 18:00 la Protezione Civile, ha diramato gli ultimi dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco il comunicato ufficiale del 23 maggio:

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE

“L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenza una sostanziale stabilità nell’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 32.735 morti dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia, ieri erano 32.616. Sono dunque 119 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Ieri e due giorni fa il dato era rispettivamente di 130 e 156 morti”.

“I casi totali di persone colpite dal virus sono ormai arrivati a quota 229.327 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro Paese. Ieri erano 228.658: l’incremento dei contagi è di +669 casi in un giorno (ieri era +652, due giorni fa era di +642, tre giorni fa di +665). Due terzi di questi nuovi casi sono stati registrati nella Regione Lombardia. Sono stati effettuati 72.410 tamponi in 24 ore (ieri erano stati fatti 75.380 test in un giorno): il totale dei tamponi è dunque arrivato a quota 3.391.188 (ieri era di 3.318.778), per un totale di casi testati di 2.164.426 (ieri il totale dei casi era arrivato a quota 2.121.847)”.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

25.630 in Lombardia

8.025 in Piemonte

4.570 in Emilia Romagna

2.841 in Veneto

3.581 nel Lazio

1.766 in Toscana

1.713 nelle Marche

1.734 in Liguria

1.805 in Puglia

1.273 in Campania

1.512 in Sicilia

1.168 in Abruzzo

459 in Friuli Venezia Giulia

288 in Calabria

287 in Sardegna

214 a Bolzano

565 a Trento

189 in Molise

41 in Basilicata

56 in Umbria

35 in Valle d’Aosta