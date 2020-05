Napoli ai playoff, è un’idea che prende corpo man mano che passano i giorni. Il campionato, in un modo o nell’altro, si dovrà pur finire ma se si dovesse rimandare ulteriormente l’inizio sorgerebbero bei problemi. Sarebbe infatti improbabile incastrare tutti gli impegni delle squadre e incastrare un calendario a prova di bomba. Chi garantisce che non crollerebbe come un castello di carte al primo intoppo o al primo caldo. Ecco perché c’è l’idea playoff, da tenere in un cassetto ma a portata di mano.

NAPOLI AI PLAYOFF, COME FUNZIONANO E CHI PARTECIPA

Non piace a tutti, soprattutto alla Juventus forte del suo primato. A chi piacerebbe? Beh a Napoli ci sperano un po’ tutti, vincere un campionato finendo sesti sarebbe un’impresa non da poco. Cosa c’è di sportivo, si chiedono. Tutto. L’NBA trova la sua competitività così, staccando nettamente – per valore e agonismo – la regular season dai playoff. Non è uno scappellotto alla meritocrazia, è anzi la possibilità di far affrontare le migliori faccia a faccia, con il campo come giudice e non con un calendario che nasconde trappoloni e insidie.

Come funzionano i playoff in Serie A? L’idea – svelata da Repubblica – della FIGC sarebbe quella di coinvolgere le prime sei squadre. Il Napoli ci finirebbe per il rotto della cuffia, forte di una lieve ripresa nell’ultimo periodo con Gattuso. Lecito dare un vantaggio alla prima e alla seconda: Juventus e Lazio finirebbero direttamente in semifinale. Per decidere le loro sfidanti, il metodo è semplice. Terza contro sesta, quarta contro quinta, con un eventuale fattore casa per la squadra piazzata meglio.

Sarebbe, dunque, Inter-Napoli e Atalanta-Roma il calendario dei playoff Serie A. Possibile anche l’opzione di disputare le partite su andata e ritorno. Campo neutro per la finalissima. Il dibattito è intanto aperto, tra chi pensa ad un omicidio verso la meritocrazia della regular season e chi invece ipotizza la soluzione playoff anche in futuro, per dare lustro a un campionato che sembra aver perso competitività.