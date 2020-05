Dries Mertens, per Napoli ‘Ciro’, sarà azzurro a vita. Aurelio De Laurentiis ha fatto la mossa giusta al momento giusto, dopo il gran lavoro di diplomazia portato avanti dal primo marzo in poi da Rino Gattuso e dal direttore sportivo Giuntoli. L’edizione odierna de La Repubblica parla del folletto belga e dell’imminente firma per il rinnovo.

MERTENS NAPOLI A VITA

Il club ed il suo giocatore hanno trovato l’accordo economico: contratto biennale da 4 milioni a stagione più bonus legati a presenze, gol e risultati.

“A convincere Dries non sono stati i soldi, però. Lo tenta di più la prospettiva di concludere la carriera in maglia azzurra e di rimanere legato al club anche oltre il 2022, quando avrà compiuto 35 anni e verosimilmente sarà sul punto di smettere di giocare” scrive il quotidiano ed aggiunge che il presidente vede in ‘Ciro’ le potenzialità per diventare un buon dirigente, magari un team manager. “A Mertens si addice perfettamente l’ etichetta di belga- napoletano e al Comune stanno già pensando di premiare la sua alta fedeltà a Napoli con la cittadinanza onoraria” conclude La Repubblica.