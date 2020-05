Napoli Joronen – Il mercato è chiuso, ma resta attivo il Napoli per quanto riguarda il rafforzamento della rosa per la prossima stagione.

Il club partenopeo si guarda intorno e in attesa di decifrare il futuro di alcuni calciatori, cerca nuovi profili.

In bilico resta anche il futuro di Alex Meret. Il portiere azzurro, scontento per lo scarso minutaggio degli ultimi mesi, ha paura di perdere anche l’Europeo l’anno prossimo e con in panchina Gattuso, non è sicuro di giocare.

Meret chiede garanzie

L’ex Spal chiede garanzie, ma il tecnico ora non può dargliele. Solo una cessione di Ospina, con il Boca Juniors sulle sue tracce, potrebbe aprire nuovi scenari, ma questo non si può sapere adesso.

Le contendenti per prendere il classe ’97 non mancano. Su tutti il Milan: i rossoneri, se dovessero cedere Donnarumma, andrebbero diretti sull’estremo difensore napoletano.

Jesse Joronen

Napoli Joronen, il sostituto di Meret

Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei campani, Cristiano Giuntoli, si è mosso per trovare un sostituto. Il profilo di Jesse Joronen è quello giusto: giovane, forte e affidabile. Conosce già il campionato e non è valutato tantissimo, soprattutto se il Brescia dovesse retrocedere.

Joronen arriverebbe in entrambi i casi: come vice Meret o suo sostituto, per contendersi il posto con Ospina.