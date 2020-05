ULTIME MERCATO NAPOLI – Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’interesse da parte del club azzurro per il portiere Luigi Sepe. Ecco quanto evidenziato:

Ultime mercato Napoli, il d.s. del Parma parla di Sepe

“A me fanno piacere le voci, per me, per loro, per il ragazzo e per il Parma. Ma non si è parlato di niente con nessuno. Con Sepe mi sento quasi ogni giorno, è un uomo importante nella mia squadra. Nel Napoli non giocava, è arrivato qui e viene molto apprezzato.

Se Giuntoli chiamasse? In verità l’ho chiamato più io negli ultimi anni (ride, ndr). Vedremo il da farsi quando ricominceremo”.

