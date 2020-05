WENDEL NAPOLI – Non si ferma e non si è mai fermato il calciomercato. Il Napoli è uno dei club più attivi, alla ricerca di eventuali rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, interesse per Wendel dello Sporting Lisbona

Il nome nuovo per il centrocampo azzurro è quello del brasiliano Marcus Wendel Valle da Silva, meglio noto come Wendel. A riferirlo è il quotidiano portoghese A Bola. Il mediano potrebbe lasciare Lisbona e sul ragazzo, oltre al Napoli, pare ci sia anche l’Everton. Wendel piace molto ad Ancelotti ma sarebbe da tempo anche nel radar degli azzurri per sostituire Allan. Il prezzo del cartellino di Wendel è di circa 20 milioni di euro.

Wendel

Non è escluso, tra l’altro, che possa intrecciarsi una storia di mercato tra Napoli ed Everton. I Toffees sono infatti interessanti anche allo stesso Allan e non è escluso che il club inglese possa acquistare il brasiliano del Napoli, con gli azzurri che così avrebbero campo libero per Wendel.

Il centrocampista brasiliano dello Sporting Lisbona potrebbe essere un buon acquisto per ringiovanire il centrocampo (classe ’97, ndr). Cresciuto alla Fluminense, si è trasferito in Portogallo a gennaio del 2018, pagato 7,5 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze condite da 2 gol e 1 assist in campionato.

LEGGI ANCHE: Napoli sull’uruguaiano Brian Rodriguez: Los Angeles FC ha fissato il prezzo